Francia: 13 persone arrestate per svastiche in un quartiere di Parigi

- Un totale di 13 persone sono state arrestate dalle autorità francesi per aver diffuso graffiti con svastiche nel 17mo arrondissement di Parigi. Lo ha reso noto l’emittente televisiva “BfmTv”, sottolineando che questi arresti avvengono in un contesto di forte aumento degli atti di natura antisemita in Francia. Secondo i dati comunicati dalle autorità, dal 7 ottobre, giorno in cui è iniziato il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, sarebbero stati compiuti nel Paese oltre 1.500 atti antisemiti. (Frp)