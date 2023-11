Riforme: Ascani (Pd), sì a dialogo ma premierato obbrobrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premierato è un obbrobrio sul quale non è possibile intervenire attraverso gli emendamenti. L'uomo o la donna sola al comando è una forma di costrizione della democrazia, su cui non siamo disposti a scendere a patti". Lo ha detto Anna Ascani (Pd), vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo a SKyTg24. "Il dialogo sulle riforme è possibile se l'obiettivo è rafforzare la nostra democrazia, dal bicameralismo paritario al rapporto tra governo e Parlamento, oggi caratterizzato da un numero eccessivo di decreti di questo esecutivo. Il mio partito non nega i problemi esistenti, ma ritiene il premierato la soluzione più sbagliata possibile e abbiamo presentato le nostre proposte", ha concluso. (Rin)