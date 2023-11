Legge Bilancio: Paita (Iv), con taglio asili nido altra botta alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legge di Bilancio, che è senza aspirazione, senza prospettiva e senza visione, dà una botta notevole alle famiglie. Un'altra l'abbiamo vista stamattina con il taglio agli asili nido. Un colpo anche alle donne, perché senza i servizi per l'infanzia una donna non è libera e attiva sui posti di lavoro". Lo ha detto a Skytg24 la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito. "Meloni era molto nervosa durante il premier time di giovedì in Senato. La verità - ha aggiunto Paita - è che la presidente del consiglio si è rinchiusa nelle stanze del palazzo, mentre Matteo Renzi ha ricordato i rincari dei costi vivi per le famiglie. Quando si aumenta l'iva sul latte in polvere si può pure raccontare di essere vicini al popolo, ma poi la verità prende il sopravvento sulla narrazione. Meloni vive nella torre d'avorio e fuori dalla realtà". (Rin)