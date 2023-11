Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità in aumento da sudovest nella mattina fino a molto nuvoloso o coperto ovunque da metà giornata. Debole pioviggine sparsa dal pomeriggio possibile sui rilievi e la pianura centrorientale, più diffusa ma sempre molto debole in serata. Neve oltre 1100 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo in pianura, in aumento sui rilievi. In pianura minime intorno a 0°C, massime intorno a 7°C. (Rem)