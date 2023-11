Cultura: al via apertura di 85 dimore storiche nel Lazio, ingresso gratuito il 2 e 3 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello delle dimore storiche è un patrimonio che intendiamo tutelare e valorizzare, favorendo sinergie pubblico-private per far conoscere e proiettare nel futuro un’identità fatta di luoghi, bellezze e saperi legati al territorio", spiega l'assessore alla Cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e della famiglia, al servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre. "La nostra ambizione è raccontare questo autentico museo a cielo aperto e, al tempo stesso, preservare e sostenere questo patrimonio, che stimola lo sviluppo del turismo e di tanti comparti dell’economia locale", conclude Baldassarre. La Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, è stata costituita nel 2017 in attuazione della Legge regionale 8/2016. Attualmente comprende 199 dimore - conclude la nota - accreditate tramite avvisi pubblici periodici curati dall’Area valorizzazione del patrimonio culturale della direzione regionale Cultura e Lazio creativo. (Com)