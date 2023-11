Ucraina-Russia: Shmyhal, Mosca ha esportato grano da regioni occupate per 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha esportato grano dalle regioni dell’Ucraina occupate per un valore complessivo di almeno un miliardo di dollari. È quanto ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. “Gli occupanti hanno preparato mezzi tecnici per rubare e portare via ogni giorno 12 mila tonnellate di grano dai territori occupati. Ci sono riusciti in parte perché l'eroica resistenza degli ucraini ha costretto il nemico a ritirarsi”, ha spiegato il capo del governo di Kiev, sottolineando tuttavia che “la quantità di beni rubati è impressionante”. Shmyhal ha assicurato che l’Ucraina continuerà ad essere uno dei garanti della sicurezza alimentare mondiale. Secondo il premier, il raccolto previsto quest'anno ammonterà a 79 milioni di tonnellate, ovvero il 10 per cento in più rispetto alle cifre del 2022. Shmyhal ha inoltre ricordato che 170 mila tonnellate di cibo sono già state inviate in Etiopia, Somalia e Kenya nell'ambito dell'iniziativa sul grano, e che altre 25 mila tonnellate di prodotti alimentari sono in preparazione per essere spedite in Nigeria. (Kiu)