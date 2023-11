Ricerca: Mur, al via XII edizione Settimana Cina-Italia della Scienza, Tecnologia e Innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la dodicesima edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione "High-Tech Olympics and High-Quality Development", l’evento annuale promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) italiano e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese - finalizzato a valorizzare i sistemi nazionali di ricerca e innovazione attraverso gli scambi accademici, scientifici e tecnologici- che si terrà il 28 e 29 novembre 2023 presso lo Shougang Park di Pechino. Alla cerimonia di apertura il 28 novembre alle ore 9.00 interverranno - spiega una nota del Mur - il ministro Anna Maria Bernini e il viceministro Zhang Guangjun. La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica promosso dai governi dei due Paesi che, in occasione della sessione plenaria del Comitato governativo Cina-Italia tenutasi a Pechino il 4 settembre 2023, hanno confermato l’impegno a rilanciare, nel quadro del Partenariato strategico globale, il dialogo bilaterale. (segue) (Com)