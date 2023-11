Ricerca: Mur, al via XII edizione Settimana Cina-Italia della Scienza, Tecnologia e Innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è nella sua tradizione, la Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione sarà dedicata alle trasformazioni della società e dell’economia, particolarmente rilevanti in questo periodo storico in cui le sfide legate alle transizioni verde e digitale sono sempre più pressanti a livello globale e nel rapporto tra i due Paesi. La Settimana rappresenterà un momento di confronto e condivisione tra gli interlocutori del panorama scientifico e tecnologico cinese e italiano, con l’obiettivo di promuovere la nascita di nuove collaborazioni e partenariati nei settori di reciproco interesse per lo sviluppo e il benessere della società. Il programma della Settimana prevede laboratori congiunti, conferenze tenute da esperti italiani e cinesi, incontri one-to-one, visite a laboratori di ricerca e parchi scientifici. Tra i temi principali sarà affrontato infatti anche quello relativo ai Science Parks, strumento cruciale nell'incanalare l'innovazione e la ricerca scientifica verso il progresso globale, attraendo menti brillanti e imprese all'avanguardia per creare un ecosistema dinamico di scoperta e sviluppo. (segue) (Com)