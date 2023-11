Ucraina: portavoce Cremlino, Euromaidan ha fatto emergere regime pericoloso per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Euromaidan in Ucraina ha portato alla nascita di un regime che si è rivelato pericoloso per la Federazione Russa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Secondo Peskov, dopo le manifestazioni filoeuropee iniziate nel novembre del 2013 si è registrato in Ucraina “un fiorire di sentimenti apertamente nazisti”. “Questo ha portato alla nascita di un regime a Kiev che si è rivelato pericoloso per noi, ma anche per una parte del suo popolo, cioè i russi. Purtroppo la situazione si protrae con le tragedie a cui assistiamo ogni giorno in Ucraina”, ha affermato il portavoce del Cremlino. (Rum)