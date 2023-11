Medio Oriente: Crosetto, pausa umanitaria e liberazione ostaggi una vittoria anche dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pausa umanitaria tra Israele e Hamas la liberazione degli ostaggi rappresentano “una vittoria di un ampio fronte di nazioni, fra le quali l’Italia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera. “La scelta di discernere tra Hamas e popolo palestinese, l’impegno che abbiamo immediatamente preso per offrire aiuti umanitari — e siamo stati i primi, dopo essere stati gli unici, fra gli Stati occidentali, a farlo già per la Siria — ci permette di godere del riconoscimento internazionale di essere un Paese capace di saper discernere ed essere terzo, quando è giusto esserlo. Ci dà credibilità, possibilità di operare e anche maggiore sicurezza interna. Un grande risultato: non per il governo, ma per il Paese”, ha detto Crosetto, che pochi giorni fa ha incontrato a Gerusalemme l’omologo israeliano, Yoav Gallant. (segue) (Res)