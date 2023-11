Giustizia: Della Vedova (+Eu), per Crosetto gruppi magistrati contro governo? Riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Guido Crosetto, "ministro della Difesa della Repubblica italiana, lancia oggi un inquietante allarme sulla 'opposizione giudiziaria' che sarebbe l’unico grande pericolo per Meloni e il governo", osserva su X Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, commentando l'intervista rilasciata dal ministro a "Il Corriere della Sera" dal titolo "Gruppi di magistrati contri il governo". "Per aprire così frontalmente uno scontro istituzionale tra governo e magistratura, Crosetto non può certo muovere da qualche sentito dire, sarebbe irresponsabile, ma certamente avrà elementi specifici e concreti. Ed è bene che ne riferisca immediatamente al Parlamento", prosegue Della Vedova. "Se così non fosse, cioè se il governo non disponesse, magari attraverso i Servizi (?), di indicazioni puntuali su questa presunta attività di opposizione da parte della magistratura, la denuncia del ministro della Difesa lascerebbe l’idea di un governo che, a fronte delle difficoltà che lo aspettano da qui alle Europee, promesse tradite e difficoltà economiche in primis, sceglie la via della intimidazione nei confronti degli altri poteri dello Stato. C’è una terza possibilità, ma non credo che sia l’obiettivo delle parole di Crosetto, e cioè - conclude Della Vedova - alzare lo scontro nell’imminenza di una specifica inchiesta giudiziaria di cui il governo ha avuto notizia. Comunque sia, è bene che il ministro della Difesa riferisca subito in Parlamento". (Rin)