Sierra Leone: governo sventa un tentativo di golpe, dichiarato coprifuoco nazionale

- Il governo della Sierra Leone ha sventato un tentativo di golpe da parte di un gruppo di uomini armati che questa mattina hanno attaccato una caserma militare e tentato di irrompere in un'armeria nella capitale, Freetown. Lo ha riferito in un comunicato il governo sierra leonese, dichiarando di aver dichiarato il coprifuoco nazionale con effetto immediato e consigliando “vivamente ai cittadini di rimanere in casa”. "Nelle prime ore di domenica, alcuni individui non identificati hanno tentato di entrare nell'armeria militare della caserma Wilberforce. Sono stati respinti", ha detto nel comunicato il ministro dell'Informazione Chernor Bah. Il presidente Julius Maada Bio ha ugualmente commentato l’azione di forza, affermando in un post su X che "la squadra combinata delle nostre forze di sicurezza continua a sgominare gli ultimi disertori in fuga" ed incoraggiando i cittadini a rimanere a casa. Nella capitale sono stati uditi sporadici colpi di arma da fuoco nelle vicinanze della caserma. La situazione politica nel paese dell'Africa occidentale è rimasta tesa dopo la rielezione del presidente Julius Maada Bio nelle contestate elezioni di giugno, il cui risultato è stato respinto dal principale candidato dell'opposizione. La contestazione del voto ha provocato ad agosto violenti proteste antigovernative nelle quali sono morti almeno 21 civili e sei agenti di polizia.(Res)