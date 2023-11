Crimea: portavoce marina, Russia non potrebbe nascondere costruzione di un tunnel sottomarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non potrebbe nascondere la costruzione di un tunnel sottomarino verso la Crimea. Lo ha detto il portavoce della marina ucraina Dmytro Pletenchuk, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”, commentando la recente indiscrezione del quotidiano statunitense “Washington Post” secondo cui Mosca avrebbe avviato contatti con imprenditori cinesi per valutare la costruzione di un tunnel sottomarino per collegare il suo territorio alla Crimea. A causa dei ripetuti attacchi delle forze armate ucraine sul ponte di Kerch, secondo il quotidiano statunitense i russi sarebbero alla ricerca di vie alternative per accedere alla penisola. “È impossibile nascondere progetti così grandi, non sono nemmeno necessarie le immagini satellitari”, ha affermato Pletenchuk, aggiungendo che la costruzione del tunnel richiederebbe inoltre diversi anni e costi importanti. "È impossibile verificare queste informazioni, ma il progetto in sé non sembra fattibile", ha aggiunto il portavoce della marina ucraina. (Kiu)