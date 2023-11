Business news: possibile una linea diretta Tunisia-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e amministratore delegato di Tunisair, Khaled Chelly, ha annunciato un ambizioso piano di espansione della compagnia aerea in Africa. L'obiettivo è di aggiungere due nuove rotte verso il continente africano ogni anno, un progetto che segna una significativa espansione delle operazioni. Le dichiarazioni di Chelly, rilasciate durante un'intervista al quotidiano arabofono “Al Chourouk”, delineano un piano dettagliato che prevede l'avvio dell'espansione africana nel 2024. Questo sarà parte di una strategia globale orientata verso rotte profittevoli. Inoltre, Tunisair prevede di condurre uno studio di fattibilità in collaborazione con l'Ufficio Nazionale del Turismo per stabilire una nuova connessione diretta con la Cina, evidenziando la visione a lungo termine della compagnia. Parallelamente a questi piani, Chelly ha rivelato l'intenzione di potenziare la flotta di Tunisair aggiungendo un terzo aeromobile di grande capacità, con una capacità di accogliere fino a 256 passeggeri. Questa espansione della flotta è cruciale per soddisfare la crescente domanda e migliorare l'efficienza operativa della compagnia. Inoltre, Chelly ha sottolineato l'impegno di Tunisair nell'ottimizzare la connessione tra Tunisi e il Canada, annunciando l'intenzione di aumentare la frequenza dei voli sulla rotta da cinque a sei durante l'alta stagione. (Tut)