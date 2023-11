Business news: Egitto, dollaro Usa supera le 50 sterline egiziane nel mercato informale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato informale in Egitto sta ora vedendo un tasso di cambio di oltre 50 sterline egiziane per un dollaro statunitense, quasi il doppio del tasso ufficiale di circa 31 sterline. Un commerciante intervistato da "Agenzia Nova" ha affermato che tutti stanno acquistando dollari a più di 50 sterline egiziane, indicando un reale mercato parallelo rispetto a quello stabilito dalle banche. Commentando la corrente crisi, il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha assicurato che si tratta di una situazione temporanea destinata a concludersi presto. Tuttavia, da diverso tempo le banche egiziane sono sotto forte pressione a causa della carenza di valuta estera, accentuata dalla fuga di investimenti indiretti pari a 22 miliardi di dollari a metà dell'anno scorso, dovuta alle conseguenze negative della guerra russo-ucraina. Negli ultimi 20 mesi, il tasso di cambio del dollaro rispetto alla sterlina è cresciuto del 96 per cento nelle banche, passando da 15,76 sterline il 20 marzo 2022 a circa 30,94 sterline. L'attuazione di un accordo tra l'Egitto e il Fondo monetario internazionale (FMI) per ricevere circa 3 miliardi di dollari di sostegno è stata ritardata, poiché il governo non ha ancora implementato la "fluttuazione" della sterlina richiesta dall'istituto con sede a Washington. La Banca centrale d'Egitto mantiene attualmente il prezzo del dollaro entro il limite di 31 sterline. Gli esperti si aspettano che il governo egiziano possa aderire all’istanza dell'Fmi dopo le elezioni presidenziali previste per dicembre. Secondo i dati del ministero delle Finanze egiziano, il deficit di bilancio dell'Egitto è peggiorato nei primi due mesi dell'anno fiscale in corso (luglio 2023 - giugno 2024), raggiungendo il 3,2 per cento del Pil rispetto all'1,4 per cento nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Questo deterioramento è stato causato dall'incremento delle spese, in particolare per interessi sul debito e sussidi governativi alla popolazione. Gli interessi sul debito pubblico sono aumentati del 161 per cento, la spesa per il sostegno e le sovvenzioni statali è cresciuta del 21,5 per cento, mentre il potere d'acquisto è diminuito del 74 per cento. Interessi e salari hanno costituito circa il 76,5 per cento della spesa del governo egiziano nei primi due mesi dell'anno fiscale corrente. (Cae)