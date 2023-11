Business news: Shell annuncia una nuova scoperta di gas in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica Shell ha ufficializzato la scoperta di nuove riserve di gas naturale nella regione nord-orientale di Amriya, nel Mar Mediterraneo, in Egitto. La dichiarazione di Shell non fornisce dettagli sul volume preciso di gas rinvenuto, situato a una profondità di circa 250 metri sotto il livello del mare nell'area offshore del delta del Nilo. "Questa scoperta rappresenta un passo cruciale per Shell Egypt nel consolidare le nostre prospettive di crescita e il nostro impegno continuo come principale partner energetico in Egitto", ha dichiarato il presidente di Shell Egypt, Khaled Kassem. Lo scorso settembre, Shell aveva stretto un accordo con Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec), cedendo il 40 per cento della partecipazione nella regione nordorientale di Al Amriya a Kufpec, mentre Shell ha mantenuto il rimanente 60 per cento nella stessa area. (Cae)