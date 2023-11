Business news: Qatar, Fmi ottimista su prospettive economiche a medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team del Fondo monetario internazionale (Fmi), sotto la guida di Ran Bi, ha recentemente completato una visita di due settimane a Doha per le discussioni riguardanti la consultazione dell'Articolo IV del 2023. La dichiarazione rilasciata al termine della missione riflette un quadro economico positivo per il Qatar. Dopo una performance eccezionale nel 2022, la crescita economica si è ora normalizzata, ma le prospettive a medio termine restano favorevoli. Il rapporto indica che si prevede un aumento annuo della produzione di circa l’1 per cento per cento nel periodo 2023-2025. Settori chiave, come quello non idrocarburico, si stima cresceranno del 2 per cento, trainati dalla domanda interna e dalla costruzione del progetto di espansione del giacimento North Field, oltre che dal turismo robusto, alimentato dalla recente visibilità globale dovuta alla Coppa del Mondo Fifa 2022. La crescita a medio termine è destinata a salire fino a circa il 5 per cento annuo, sostenuta dall'espansione della produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) e dagli sforzi di riforma che mirano a realizzare la Visione Nazionale 2030 attraverso la Terza strategia di sviluppo nazionale (Nds3). L'inflazione è prevista in calo al 2 per cento, e i conti fiscali e correnti dovrebbero mantenere un surplus nel medio termine, con i rischi prospettici giudicati sostanzialmente bilanciati. Il team dell’Fmi ha lodato la disciplina fiscale del Qatar, rafforzata dai consistenti guadagni nel settore degli idrocarburi nel 2022-2023. Si prevede che tale prudenza fiscale continuerà nel prossimo bilancio del 2024. Inoltre, il prossimo bilancio a medio termine, che coprirà cinque anni per la prima volta, è attualmente in fase di sviluppo per sostenere le iniziative della Nds3, cercando di bilanciare ambizioni trasformative con una gestione fiscale prudente. L'attenzione al miglioramento dell'efficienza, attraverso l'implementazione di un bilancio basato su programmi, e l'aumento della trasparenza sono stati accolti positivamente. Le priorità a medio termine includono l'accelerazione della diversificazione delle entrate, il miglioramento dell'efficienza della spesa e il riorientamento degli investimenti pubblici per facilitare la crescita del settore privato. La Banca centrale del Qatar (Qcb) è stata elogiata per il mantenimento della stabilità finanziaria e dei prezzi. La Qcb ha attuato misure macroprudenziali per ridurre i rischi associati ai disallineamenti esterni nel settore bancario. Il rapporto suggerisce che una continua diligenza è fondamentale per rafforzare la resilienza del settore bancario. (Res)