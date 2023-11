Business news: Scholz, da Area di libero scambio continentale "enorme potenziale" di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha manifestato il proprio impegno a promuovere l'espansione dell'Area di libero scambio continentale africana (Afcfta). Il capo del governo federale si è espresso all'apertura della quinta riunione del Compact with Africa (Cwa), a Berlino. Iniziativa che la Germania ha avviato nel 2017 da presidente di turno del G20, il Cwa ha come obiettivo la promozione degli investimenti esteri privati negli Stati dell'Africa impegnati nelle riforme. In particolare, Scholz ha affermato: “Anche i migliori programmi di formazione, sostegno e informazione non elimineranno completamente gli squilibri esistenti nella percezione internazionale tra i diversi Paesi africani”. Secondo il cancelliere, vi è un enorme potenziale per raggiungere standard comparabili e una maggiore crescita in tutti i Paesi africani nell’espansione del libero scambio”. In questo modo, si crea “una delle più grandi zone di libero scambio al mondo con più di 50 Paesi e 1,3 miliardi di persone e quindi l’opportunità per maggiore crescita, diversificazione economica e creazione di catene di valore africane”. Secondo Scholz, l'Afcfta come “zona di libero scambio funzionante” aumenterà enormemente anche il potenziale di mercato per gli investitori. “Vogliamo continuare a sostenere questo progetto per il futuro”, ha quindi evidenziato il cancelliere. Scholz ha infine affermato che, “per tale motivo in qualità di maggiore donatore”, la Germania sostiene “i negoziati e attuazione dell'accordo” sull'Afcfta “sul piano finanziario, con esperienze e competenze e consulenza”. Del Cwa sono parte Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo, Tunisia e Repubblica Democratica del Congo. All'iniziativa intendono aderire Angola, Kenya e Zambia. (Geb)