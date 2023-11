Business news: Kenya, Banca mondiale prevede un sostegno di 12 miliardi di dollari nei prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale stanzierà 12 miliardi di dollari a sostegno dell'economia del Kenya nei prossimi tre anni. È quanto reso noto dall'istituto di credito in un comunicato, secondo cui l'importo totale sarà ora soggetto all'approvazione dei suoi amministratori esecutivi e ad altri fattori che potrebbero influenzare la sua capacità di prestito. "La Banca mondiale è pienamente impegnata a sostenere il Kenya nel suo percorso per diventare un Paese a reddito medio-alto entro il 2030", si legge nella nota. "Soggetto all'approvazione delle nuove operazioni da parte dei direttori esecutivi della Banca mondiale e a fattori che potrebbero influenzare la capacità di prestito della banca, ciò implica un pacchetto finanziario totale di 12 miliardi di dollari nei tre anni", prosegue la dichiarazione. Keith Hansen, direttore nazionale della Banca mondiale, ha affermato che i 12 miliardi di dollari comprendono il denaro che il Kenya attualmente ha a disposizione dall'Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida), dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs), dalla Società finanziaria internazionale (Ifc) e dall'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (Miga), "più ciò che ci aspettiamo di fornire nel prossimi tre anni". "Ciò probabilmente includerà operazioni di politica di sviluppo nonché nuovi investimenti in un'ampia gamma di settori come l'energia, la sanità, i trasporti e l'acqua", ha aggiunto Hansen. Le finanze pubbliche del Kenya sono state messe sotto pressione dall’eredità della pandemia di Covid-19 e dalle frequenti siccità indotte dai cambiamenti climatici. Il Kenya ha dovuto affrontare gravi sfide di liquidità causate dall’incertezza sulla sua capacità di accedere ai finanziamenti dai mercati finanziari prima della scadenza di un Eurobond da 2 miliardi di dollari il prossimo giugno. La scorsa settimana il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo a livello di personale con il Kenya, sbloccando l’accesso immediato ad un’altra tranche di finanziamenti da 682 milioni di dollari e aumentando il suo attuale programma di prestiti di 938 milioni di dollari. (Res)