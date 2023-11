Business news: Italia-Africa, Madeo (Cdp), continente al centro della strategia d'internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) intende rafforzare il suo impegno per le imprese e a sostegno delle istituzioni italiane nelle economie emergenti, specialmente in Africa, e pone il continente al centro della sua strategia d'internazionalizzazione. Lo ha detto Martina Madeo, Senior Officer Business Partnerships International Development Cooperation di Cdp, intervenendo ai lavori del business forum Zambia-Italia, a Roma. "In Cdp poniamo l'Africa al centro della strategia d'internazionalizzazione. Siamo molto attivi in Africa, la maggior parte del nostro portafoglio è concentrato nel continente e si sviluppa su tre focus: sostegno allo sviluppo delle economie locali; assistenza tecnica; favorire le rete d'imprese", ha aggiunto. (Res)