Business news: Mali, concluso accordo con la Russia per costruzione raffineria d'oro vicino Bamako

- La giunta militare al potere in Mali ha firmato un accordo con la Russia che include la realizzazione di una raffineria d'oro nella capitale Bamako. L'accordo, ha riferito il ministero maliano in una nota, prevede la costruzione della raffineria per lavorare 200 tonnellate di oro all'anno e si intende valido per quattro anni, sebbene nel documento non siano specificate le tempistiche di costruzione. Il progetto è stato commentato ai media dal ministro ad interim delle Finanze, Alousséni Sanou, secondo il quale il progetto consentirà al Mali di controllare tutta la produzione di oro nel Paese e di "applicare correttamente tutte le tasse e i dazi". Dopo il doppio colpo di Stato nel 2020 e 2021, la giunta militare del Mali ha rafforzato i rapporti con Mosca, rompendo definitivamente quelli con la Francia. (Res)