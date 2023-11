Business news: Liberia, Banca mondiale sospende accesso a prestiti non utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha sospeso l'accesso ai prestiti "non ritirati" in Liberia dopo che l'amministrazione del presidente uscente George Weah ha mancato per 60 giorni il pagamento degli interessi arretrati. La decisione è stata comunicata dal vicepresidente regionale dell'istituto Ousmane Diagana al ministro delle Finanze, Samuel Tweah, in una lettera data 15 novembre. La sospensione dei prestiti giunge a pochi giorni dalla proclamazione della vittoria delle elezioni presidenziali da parte di Joseph Boakai. La Liberia non potrà più ritirare fondi fino a quando non avrà ripagato il proprio debito nei confronti della Banca mondiale. (Res)