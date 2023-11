Business news: semiconduttori, giapponese Resonac aprirà centro di ricerca e sviluppo negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore giapponese di materiali per microchip Resonac ha annunciato un piano per l’apertura di un centro di ricerca e sviluppo per il packaging di semiconduttori avanzati nella Silicon Valley. La fase di packaging è ritenuta sempre più cruciale nell’ambito del processo di produzione dei microchip e per trainarne lo sviluppo tecnologico, e questa settimana gli Stati Uniti hanno dato il via a un programma da tre miliardi di dollari per rafforzare le loro capacità in tale ambito. Resonac, precedentemente nota come Showa Denko, è uno tra i maggiori produttori mondiali di materiali per il packaging, e intende avviare le attività presso il nuovo centro negli Usa nel 2025. (Git)