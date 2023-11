Business news: OpenAI richiama Sam Altman come amministratore delegato 5 giorni dopo averlo licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OpenAI, la società che ha sviluppato l'applicazione di intelligenza artificiale generativa ChatGpt, ha richiamato il suo co-fondatore Sam Altman come amministratore delegato, cinque giorni dopo averlo licenziato inducendo la gran parte dei dipendenti dell'azienda a minacciare le dimissioni. Lo ha comunicato la stessa compagnia, precisando che le parte sono al lavoro per definire i dettagli. OpenAI ha anche fatto sapere che sarà formato un nuovo consiglio d'amministrazione che non includerà tre dei quattro membri che hanno deciso il licenziamento di Altman. Ne faranno parte Bret Taylor, ex Ad di Salesforce; Larry Summers, già segretario al Tesoro; Adam D'Angelo, l'unico membro del precedente consiglio. Secondo il "Wall Street Journal", sei nuovi membri saranno nominati nel prossimo futuro e a Taylor sarà affidata la presidenza. L'accordo prevede anche l'avvio di un'inchiesta indipendente sull'operato di Altman, sulla decisione del consiglio di rimuoverlo e sulla fase immediatamente successiva al licenziamento. La notizia è stata già commentata da Altman su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. "Amo OpenAI, e tutto quello che ho fatto negli ultimi giorni è stato per proteggere questa squadra e la sua missione", ha scritto il dirigente, che dopo il suo licenziamento era stato assunto dal colosso del digitale Microsoft per guidare un team di ricerca sull'intelligenza artificiale. In effetti, secondo fonti citate dal "Wsj", Altman e i suoi collaboratori hanno continuato negli ultimi giorni a lavorare per il ritorno del co-fondatore a OpenAI, uno sviluppo per il quale hanno spinto anche diversi investitori. L'accordo, tuttavia, non prevede il reintegro di Altman nel consiglio di amministrazione, né quello di Greg Brockman, dimessosi da presidente in segno di protesta contro il licenziamento dell'Ad. (Was)