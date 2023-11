Business news: Tunisia, riparato il ponte mobile di Biserta dopo incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato completato con successo la fase di test del nuovo sistema di sollevazione sperimentale del ponte mobile di Biserta, danneggiato da un incendio la scorsa estate. Secondo quanto riferito dal quotidiano tunisine “La Presse”, numerose navi ormeggiate da settimane nel porto commerciale di Niserta - Menzel Bourguiba hanno finalmente potuto lasciare il porto grazie a questa operazione. Il capo del comitato regionale per l'organizzazione dei soccorsi e governatore di Bizerte, Samir Abdellaoui, ha sottolineato che i lavori continueranno per completare le rimanenti componenti del progetto, tra cui il rinnovamento del sistema di funzionamento del ponte, la ristrutturazione delle reti elettriche, il sistema di protezione antincendio e il sistema di sorveglianza. Vale la pena ricordare che un incendio si è verificato il 26 luglio scorso in una delle stazioni di regolazione elettrica situata alla base della cabina di controllo del ponte mobile di Bizerte, causando ingenti danni materiali. (Tut)