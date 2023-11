Business news: Libia, colloqui tra Eni North Africa e Noc su programmi esplorativi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’italiana Eni North Africa e la libica National oil corporation (Noc) hanno discusso dei programmi esplorativi previsti nel 2024. In particolare, riferisce l’ente energetico statale libico via Facebook, il Dipartimento esplorazione della Noc ha tenuto un incontro con i funzionari della società italiana Eni North Africa, per discutere dell'attività esplorativa della società nel 2023 e dei programmi esplorativi attesi nel 2024. All'incontro hanno partecipato specialisti e tecnici del Dipartimento esplorazione della National oil corporation, l'exploration manager di Eni North Africa e alcuni specialisti della sua sede di Tripoli, oltre a specialisti della britannica Bp e della Libyan investment company (Lia, il fondo sovrano del Paese nordafricano). In particolare, durante l'incontro sono stati discussi i risultati dell'attività esplorativa nel 2023, i progetti proposti per la realizzazione nel 2024 e sono stati discussi anche gli studi in corso di realizzazione. L'incontro mira a coordinare gli sforzi tra la National oil corporation e le compagnie straniere che partecipano alle attività di esplorazione libiche, per garantire il massimo beneficio dalle risorse petrolifere libiche. (Lit)