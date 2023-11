Business news: Valentini (Mimit), con Zambia importanti prospettive su agroindustriale e minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Italia e Zambia ci sono importanti possibilità di collaborazione, in particolare nel settore della filiera alimentare e agroindustriale e nel settore minerario. Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenendo allo "Zambia – Italy Business Forum Connecting Horizons: Bridging Cultures and Fostering Trade and Investments between Zambia and Italy". Un incontro di alto livello con la delegazione zambiana guidata dal Presidente della Repubblica, Hakainde Hichilema. "Per l'Italia - ha sottolineato - la cooperazione con l'Africa è essenziale per la crescita e il benessere dei nostri popoli e lo Zambia riveste per noi un ruolo fondamentale, come testimoniato dalla visita a Lusaka nel 2022 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e oggi dalla visita del presidente Hichilema. Anche nell'ottica del Piano Mattei, con cui l'Italia vuole dar vita a relazioni paritarie e di reciproco beneficio con l'Africa, lo Zambia rappresenta un mercato di sicuro interesse per le aziende italiane, la nostra cooperazione è solida, diverse società italiane operano nel Paese e confido che ulteriori occasioni di cooperazione potranno nascere". (Rin)