Business news: Costa d'Avorio, presidente Ouattara e Descalzi celebrano l'avvio del giacimento di Baleine

- Il presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati oggi ad Abidjan per celebrare l'avvio della produzione del giacimento di Baleine, situato al largo della costa orientale della Costa d'Avorio, e per fare il punto sulle attività di Eni nel Paese. Lo riferisce Eni in un comunicato. Eni e il suo partner Petroci hanno avviato con successo la produzione di Baleine nell'agosto di quest'anno, raggiungendo un time-to-market inferiore ai due anni dalla scoperta giant. La produzione di olio da Baleine si attesta a 20 mila barili al giorno, superando di gran lunga i 12 mila previsti inizialmente. Il progetto dovrebbe raggiungere il suo plateau di 50 mila barili di petrolio al giorno entro la fine del 2024, con il completamento della seconda fase di sviluppo; si prevede che lo sviluppo completo del campo consentirà di produrre fino a 150 mila barili al giorno. La produzione di gas di Baleine è interamente destinata al mercato interno, rafforzando l'accesso all'energia in Costa d'Avorio. Inoltre, il progetto è il primo sviluppo net-zero (emissioni Scope 1 e 2) in Africa. L'incontro è stato anche l'occasione per discutere delle iniziative che Eni sta portando avanti per incentivare la diversificazione economica, oltre che per contribuire al fabbisogno energetico del Paese. Tra queste, si segnala la produzione di olio vegetale per rifornire le bioraffinerie Eni, operazione avviata recentemente in Costa d'Avorio e che fa leva sugli scarti della produzione di gomma. (Com)