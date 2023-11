Business news: Canada, l'inflazione rallenta al 3,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Canada ha rallentato al 3,1 per cento su base annuale nel mese di ottobre, contro il 3,8 per cento registrato lo scorso settembre. Lo fa sapere l'agenzia nazionale di statistica, che attribuisce il dato al sensibile calo del prezzo della benzina (-7,8 per cento rispetto a un anno fa), che era invece aumentato il mese scorso. Se si esclude il prezzo dei carburanti, l'inflazione di ottobre si è attestata al 3,6 per cento su base annuale. Il rallentamento dell'indice dei prezzi al consumo dovrebbe in ogni caso scongiurare l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale, soprattutto in un momento in cui l'economia canadese fatica a crescere. (Was)