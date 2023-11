Business news: Giappone semplificherà norme d’investimento delle banche per sostenere le startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per i servizi finanziari del Giappone allenterà le restrizioni all’investimento delle banche nelle aziende in attività da meno di 10 anni, al fine di sostenere finanziariamente lo sviluppo delle startup nel Paese. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, ricordando che ad oggi le banche possono acquisire quote superiori al 5 per cento di aziende nate da meno di 10 anni soltanto tramite sussidiarie specializzate negli investimenti. Le norme, contenute nella Legge sulle banche, dovrebbero essere emendate entro giugno del prossimo anno, al termine di una fase di consultazioni tra le autorità finanziarie e i settori coinvolti. Il rafforzamento delle startup, specie quelle che operano in aziende ad alta intensità tecnologica è uno dei pilastri della politica economica del governo guidato dal premier Fumio Kishida. (Git)