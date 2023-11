Business news: effettuata prima spedizione di ammoniaca rinnovabile prodotta in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fertiglobe, il principale esportatore mondiale di urea e ammoniaca via mare, ha recentemente concluso con successo la prima spedizione di ammoniaca rinnovabile certificata, prodotta nelle sue strutture in Egitto. La compagnia ha annunciato questo traguardo attraverso una dichiarazione presso l'Abu Dhabi Securities Exchange, dove le sue azioni sono quotate. L'ammoniaca inviata è destinata alla produzione di carbonato di sodio sintetico a emissioni quasi nulle, essenziale nella formulazione del detersivo per bucato di Unilever, ha precisato l'azienda. Questo carico di ammoniaca è stato generato negli impianti di produzione in Egitto, utilizzando idrogeno rinnovabile proveniente dal pilota elettrolizzatore di Egypt Green Hydrogen. La spedizione è stata consegnata a Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers, che si occuperà della produzione di carbonato di sodio per l'unità indiana di Unilever, Hindustan Unilever. Fertiglobe, una joint venture tra Adnoc e OCI con quotazione nei Paesi Bassi, è il più grande produttore di fertilizzanti azotati nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, con una produzione annuale di circa 6,7 milioni di tonnellate di urea e ammoniaca distribuite in quattro impianti ubicati negli Emirati Arabi Uniti, Egitto e Algeria. (Res)