Business news: Turchia, Banca centrale alza ulteriormente il tasso d'interesse al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia ha aumentato ulteriormente il tasso di interesse dal 35 al 40 per cento, attuando un rialzo per il sesto mese consecutivo. Lo ha riferito in una nota il comitato di politica monetaria della Banca centrale, che ha aumentato il tasso di riferimento di 500 punti base. Il comitato ha inoltre dichiarato che ogni mese "definirà le decisioni di politica monetaria" in modo da "raggiungere l'obiettivo di inflazione del 5 per cento nel medio termine". La stretta monetaria sarà mantenuta per tutto il tempo necessario a garantire una stabilità dei prezzi duratura nel Paese, si legge nella nota. A ottobre scorso, l'inflazione annua della Turchia è lievemente scesa al 61,4 per cento, rispetto al 61,53 per cento di settembre scorso, "in linea con le prospettive presentate nell'ultimo rapporto sull'inflazione della Banca centrale", ha riferito il comitato, aggiungendo che "si osserva un calo della tendenza di fondo dell'inflazione mensile". (Tua)