Business news: completata interconnessione elettrica con Algeria e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata completata con successo l'interconnessione elettrica sincrona tra le reti di trasmissione di Algeria, Tunisia e Libia, avviata lo scorso martedì, 21 novembre Lo riferisce l’emittente indipendente tunisina “Mosaique Fm”, citando un comunicato stampa pubblicato dalla Società tunisina per l'energia elettrica e il gas (Steg). Lo scorso 20 novembre, si era tenuta una riunione tecnica preliminare online a cui avevano partecipato esperti delle società elettriche dei tre Paesi, con l'obiettivo di coordinare l’esperimento. È stato inoltre concordato di effettuare un secondo esperimento nel prossimo futuro, in attesa del collegamento definitivo delle reti Tunisia-Libia. Il direttore generale di Steg, Faycal Trifa, e il vice direttore generale, Nejib Chtourou, hanno visitato il Centro nazionale per il controllo del sistema elettrico di Rades, per esaminare l’avanzamento dell'esperimento, nell'ambito della cooperazione internazionale e degli scambi energetici tra i Paesi nordafricani. (Tut)