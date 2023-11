Business news: Africa, Portale (Sace), siamo seconda agenzia di credito per l'export nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace assiste le compagnie italiane durante tutto il processo di internazionalizzazione e porta avanti la propria strategia in favore degli investimenti in Africa: un'attività che ne fa la seconda agenzia di credito per l'export al mondo in Africa. Lo ha detto il capo delle Relazioni istituzionali di Sace, Cristina Portale, intervenendo ai lavori del business forum Zambia-Italia, a Roma. "Sace supporta le compagnie italiane in molti progetti in Africa, essendo la seconda agenzia di credito per l'export al mondo in Africa", ha detto Portale, ricordando che in Zambia Sace ha supportato importanti progetti nei settori dei macchinari e in quello minerario. (Res)