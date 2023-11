Medio Oriente: portavoce forze Israele, “progressi significativi” per liberare ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno compiendo "progressi significativi" negli sforzi per liberare gli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza stasera, nonostante i ritardi causati dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa di Israele (Idf), durante una conferenza stampa. “Il recupero degli ostaggi è un dovere morale ed etico, e siamo determinati a raggiungere questo obiettivo con ogni mezzo possibile. L'operazione in corso sta progredendo. Forniremo aggiornamenti alle famiglie e al pubblico non appena ci saranno sviluppi. Chiediamo pazienza in questo momento delicato", ha aggiunto. Il portavoce ha evidenziato che, nonostante i progressi, "niente è definitivo fino a quando non si materializza". Egli ha confermato che Israele riprenderà le operazioni militari nella Striscia di Gaza se l'accordo non sarà rispettato. “Questo sarà inevitabile”, ha commentato Hagari. (Res)