Medio Oriente: Idf, 13 ostaggi israeliani e quattro thailandesi arrivati in Egitto

- Un totale di 13 ostaggi israeliani e quattro thailandesi liberati oggi dal movimento islamista palestinese Hamas sono passati da Gaza all'Egitto. Lo riferiscono le Forze di difesa di Israele (Idf). Il convoglio degli ostaggi rilasciati sta attualmente attraversando l'Egitto fino al punto di incontro a Kerem Shalom, in territorio israeliano. La maggior parte degli ostaggi israeliani sono stati rapiti dal Kibbutz Be'eri il 7 ottobre scorso. Tra le persone identificate per prime nelle immagini trasmesse in diretta televisiva ci sono Sharon Avigdori, 52 anni, e sua figlia Noam Avigdori, 12 anni, così come Noam Or, 17 anni, e Alma Or, 13 anni, la cui madre Yonat è stata assassinata e il padre e il cugino rimangono ancora nelle mani di Hamas. (Res)