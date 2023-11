Business news: sondaggio, sempre più aziende giapponesi puntano al ridimensionamento in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del Giappone che intendono espandere le proprie operazioni in Cina sono scese per la prima volta a meno del 30 per cento del totale, complice il rallentamento economico, la crescente concorrenza e le tensioni geopolitiche attorno alla superpotenza asiatica. A quanto si apprende dall’annuale sondaggio dell’Organizzazione giapponese per il commercio estero, un’agenzia a carattere semi governativo per la promozione delle esportazioni, solo il 27,7 per cento delle 710 aziende intervistate prevede un’espansione delle proprie attività in Cina nei prossimi due anni. Una percentuale in ribasso rispetto al 33,4 per cento misurato nel 2022 e al 40,9 per cento del 2021. Circa 31 aziende hanno attribuito il loro ridimensionamento all'incertezza economica e ad un mercato lento, mentre 15 hanno citato il crollo delle vendite delle auto giapponesi in Cina, il principale mercato automobilistico del mondo. Sette aziende si sono inoltre soffermate sui crescenti rischi geopolitici e le tensioni che hanno contraddistinto le relazioni tra Cina e Giappone negli ultimi anni. Ad avere un effetto “agghiacciante” sugli affari, riferiscono da Tokyo, è stato in particolare l’arresto di un dipendente di Astellas Pharma accusato di spionaggio da parte della polizia cinese il mese scorso. (Git)