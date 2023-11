Business news: Nissan investirà 1,3 miliardi di euro per costruzione auto elettriche nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Nissan Motor ha annunciato un investimento fino a 1,12 miliardi di sterline (1,29 miliardi di euro) per costruire due nuovi modelli di auto elettriche presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. L’azienda giapponese sta anche studiando la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di batterie, che potrebbe portare l’investimento complessivo a 2 miliardi di sterline. “Il nuovo investimento di Nissan (…) include una più ampia catena di approvvigionamento per la ricerca e sviluppo e la produzione di due nuovi modelli", ha dichiarato il costruttore in un comunicato. "Con le versioni elettriche dei nostri principali modelli europei in arrivo, stiamo entrando in una nuova era per Nissan", ha affermato l’amministratore delegato del gruppo, Makoto Uchida, in una dichiarazione diffusa prima della conferenza stampa. L’azienda intende commercializzare versioni elettriche dei suoi modelli Qashqai e Juke e pianifica inoltre una nuova generazione della sua Leaf, un'auto elettrica lanciata circa dieci anni fa e già prodotta a Sunderland. (Git)