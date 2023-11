Business news: presidente kazakho Tokayev, investire su capacità dei porti sul Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che i Paesi della regione investano sul potenziamento delle capacità dei porti sul Mar Caspio. Lo ha sottolineato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al vertice degli Stati membri del Programma speciale delle Nazioni Unite per le economie dell’Asia centrale (Speca). Tokayev ha ringraziato l’omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per l’organizzazione del summit e per il contributo di Baku allo sviluppo della cooperazione tra Asia centrale e Caucaso. “Sono convinto che i risultati dell’incontro espanderanno gli orizzonti della nostra cooperazione, basata su principi di apertura, di mutuo rispetto e di fiducia. In un contesto di frammentazione geopolitica e di rapido cambiamento dell’economia globale, l’importanza del Programma speciale è solo destinata a crescere”, ha affermato il presidente kazakho nel suo intervento. (segue) (Res)