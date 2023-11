Business news: presidente tunisino Saied, aumento prezzi olio d'oliva "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha criticato “l'inaccettabile” aumento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari, tra cui l'olio d'oliva. L'argomento è stato discusso nel corso di un incontro al Palazzo di Cartagine con Kamel Feki, ministro degli Interni, Abdel Monaem Belaati, ministro dell'Agricoltura, e Kalthoum ben Rajab, ministro del Commercio. All'incontro tenuto nel fine settimana ha partecipato anche Hamed Dali, presidente e direttore generale dell'Ufficio nazionale dell'olio. Il capo dello Stato ha sottolineato che la Tunisia produce i migliori tipi di olio al mondo ed è uno dei maggiori produttori di olive al mondo, e che è inaccettabile che i prezzi dell'olio aumentino in questo modo. Saied ha dato istruzioni di adottare misure urgenti per porre fine alle speculazioni e ai monopoli e di ritenere pienamente responsabile chiunque cerchi di minare i mezzi di sussistenza dei cittadini in generale. (Tut)