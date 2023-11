Business news: possibile creazione di una Zona logistica tra Libia ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprenditori egiziani e libici si sono riuniti ieri al Cairo per esplorare le opportunità di investimento congiunto e cooperazione commerciale, delineando investimenti egiziani nella ricostruzione della Libia per 120 milioni di dollari circa. Lo ha detto il capo della delegazione libica Mohamed Salem Kadah, citato dal quotidiano statale egiziano “Al Ahram”. Kadah ha esteso un invito formale all'Associazione degli imprenditori egiziani per una visita ufficiale in Libia nel prossimo periodo, al fine di esplorare da vicino le opportunità commerciali e di investimento offerte dal processo di ricostruzione in corso. Durante l'incontro, il capo della delegazione libica ha inoltre proposto la creazione di una banca egiziano-libica e l'istituzione di una zona logistica franca nelle vicinanze del valico di Sallum, situato al confine tra Egitto e Libia. La proposta di una banca egiziano-libica suggerisce la volontà della parte libica di rafforzare la cooperazione finanziaria tra i due paesi, facilitando transazioni commerciali e investimenti reciprocamente vantaggiosi. Inoltre, l'idea di una zona logistica franca presso il valico di Sallum mira a ottimizzare le attività commerciali transfrontaliere, promuovendo una maggiore efficienza logistica e semplificando le procedure doganali. Se realizzate, queste iniziative rappresenterebbero un passo significativo verso una cooperazione economica rafforzata tra Egitto e Libia. (Cae)