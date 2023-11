Business news: Algeria, annunciato programma urbanizzazione da 5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha annunciato un nuovo progetto per la costruzione di 460 mila unità abitative da portare a termine nel 2024, che andranno a sommarsi alle 330.647 unità messe in costruzione nel 2023. L'investimento, pari a 5 miliardi di euro, è già considerato il "più grande" mai affrontato dal Paese nordafricano. Ad annunciare il nuovo progetto è stato il ministro algerino dell’Edilizia abitativa, Tarek Belaribi, secondo cui l'obiettivo del programma è quello di colmare il deficit abitativo accontentando la crescente domanda della popolazione algerina. Nello specifico, verranno costruiti 130 mila alloggi pubblici di tipo "sociale" da concedere in affitto; 20 mila alloggi considerati come Lpp, o pubblici promozionali; 230 mila unità abitative rurali; e 80 mila insediamenti di edilizia sociale. Questo programma urbanistico riguarderà tutte le wilaya - corrispondenti al concetto amministrativo di regioni o distretti - promettendo di concentrarsi in particolare sulle zone rurali. Il programma di costruzione delle nuove unità abitative dovrebbe "creare migliaia di posti di lavoro nel settore edile", secondo quanto previsto dal ministro Belaribi. (Ala)