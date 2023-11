Business news: inviato Usa Kerry presenterà strategia per la fusione nucleare alla Cop28 di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, presenterà una strategia globale per lo sviluppo dell’energia da fusione nucleare, in occasione del prossimo vertice della Cop28 sul clima a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, dopo che “Agenzia Nova” ha appreso che Kerry si trova nei pressi di Boston, per visitare la sede della società Commonwealth Fusion Systems (Cfs) insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Eni è un azionista strategico di Cfs, avendo investito dal 2018 nello spin-off del Massachusetts Institute of Technology (Mit) per accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione. Durante la visita a Boston, secondo le fonti di “Axios”, Kerry presenterà “le ambizioni degli Stati Uniti relativamente alla produzione di energia da fusione”. L’inviato Usa affermerà che Washington continuerà a spingere sul piano internazionale per rafforzare la cooperazione in questo settore. (Was)