Business news: Banca europea per gli investimenti apre nuovo centro regionale al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei), la più grande istituzione bancaria pubblica internazionale al mondo, di proprietà diretta dei 27 Stati membri dell'Unione europea, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo centro regionale al Cairo. Da quando ha iniziato le sue attività nel 1979, la Bei ha destinato oltre 15 miliardi di euro a investimenti pubblici e privati trasformativi in tutto l'Egitto. Attraverso un comunicato stampa, la banca ha annunciato l'intenzione di potenziare la partecipazione e la collaborazione con partner del settore pubblico e privato in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa mediante il nuovo centro regionale. Quest'ultimo mira a intensificare la cooperazione della Banca europea per gli investimenti non solo con l'Egitto ma anche con paesi che vanno dal Libano al Marocco. (Cae)