Business news: Libano, tasso annuo di inflazione al 215,4 per cento a ottobre

- Il tasso annuo di inflazione in Libano ha raggiunto il 215,4 per cento nell’ottobre del 2023, un aumento rispetto al 208,5 per cento del mese precedente. Questi dati sono stati riportati dall’Amministrazione centrale delle statistiche (Acs), secondo il quale l'indice dei prezzi mensili al consumo è aumentato del 17,2 per cento a ottobre rispetto al mese di settembre. Le principali pressioni inflazionistiche sono attribuibili al settore dell'istruzione (+595,2 per cento in un anno), delle bevande alcoliche e del tabacco (+249,3 per cento), acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+231,7 per cento), ristoranti e alberghi (+227,1 per cento), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+218,1 per cento) e settore sanitario (+204,9 per cento). Il Libano continua a fronteggiare una grave crisi economica e finanziaria che, dal 2019, ha causato una svalutazione del 98 per cento della valuta locale. (Lib)