- Servizi che verranno trasmessi nel corso della giornata:- Medio Oriente: il punto della situazione nella Striscia di Gaza mentre proseguono le trattative indirette tra Israele e Hamas per liberare gli ostaggi e giungere a un cessate il fuoco. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Medio Oriente: una delegazione di ministri degli Esteri arabi e islamici si reca a Pechino nell'ambito di un "tour" per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza e per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nell'exclave palestinese. Serivizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Migranti: circa 150 mila persone sono sbarcate in Italia via mare dall’iniziano dell’anno e secondo i dati del Viminale ottenuti da “Nova” oltre il 65 per cento dei natanti è partito dalla Tunisia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.- Quirinale: il presidente della Repubblica, Mattarella, presiede il Consiglio Supremo di Difesa su informativa conflitti Ucraina, Israele e Striscia Gaza; altre principali aree crisi; sicurezza interna ed esterna e interessi globali Paese; evoluzione scenari globali, architettura sicurezza e governance nazionale nuovi domini emergenti: cibernetico, spaziale, sottomarino, cognitivo. Copertura dell’evento. Lancio intorno alle ore 18.- Napoli: oggi l’incontro "Ripartire dal Sud per far ripartire l'Italia", organizzato da Unione industriale Napoli e Fondazione Mezzogiorno. Partecipano, tra gli altri: Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr; Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali di Napoli; Antonio D'Amato, presidente Fondazione Mezzogiorno. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Energia: si tiene oggi l’Assemblea pubblica dell’Associazione nazionale industriali gas. Intervengono, tra gli altri: Stefano Besseghini, presidente Arera; Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni; Nicola Lanzetta, direttore Enel Italia; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Stefano Venier, amministratore delegato Snam; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Lombardia: l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi interviene alla conferenza stampa sull'andamento economico dell'industria e artigiano lombardo nel 2023. Intervengono inoltre, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Giubileo: punto sulle infrastrutture viarie e ferroviarie in vista dell'Anno Santo a Roma. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18:00- Spagna: dopo aver ottenuto la riconferma a capo dell’esecutivo, Pedro Sanchez presenta oggi la sua nuova squadra di governo, che presenta una serie di significative riconferme ma anche nuovi ingressi. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Balcani: il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha iniziato ieri sera dalla Bosnia Erzegovina una visita nei Balcani che proseguirà fino a mercoledì. Oggi farà tappa in Kosovo, dove visiterà anche le truppe della missione Kfor, coinvolte la scorsa primavera dalle conseguenze dell’aumento delle tensioni tra le autorità di Pristina e i serbi del nord del Kosovo. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Liberia: si conclude l'esperienza di presidente dell'ex calciatore George Weah, battuto al ballottaggio dal leader di opposizione Joseph Boakai. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30.- Argentina: eletto presidente, l'economista Javier Milei deve ora costruire il non facile percorso per un'agenda politica di rottura con l'esistente e con la proposta del candidato sconfitto, Sergio Massa. Servizio di approfondimento. Lancio attorno alle 17. (Rin)