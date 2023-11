Serbia: Vucic, nel 2024 temo disordini in Repubblica Srpska e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che il 2024 sarà "l'anno più difficile nella storia moderna della Serbia", aggiungendo di "temere disordini nella Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e in Kosovo". "Ho paura che il prossimo anno ci porterà molti più conflitti e disordini in Repubblica Srpska, in Kosovo e in altre parti della regione", ha affermato Vucic durante l’evento del 182mo anniversario della nascita dell'Accademia serba delle scienze e delle arti (Sanu), come riporta la stampa locale. Il presidente serbo ha dichiarato che a "gennaio si terranno le elezioni a Taiwan, mentre alla fine del 2024 negli Stati Uniti", e che queste elezioni, "insieme a quelle russe e probabilmente ucraine", rappresenteranno “un'opportunità di cambiamento o di una nuova istituzione di valori a livello politico globale". (Seb)