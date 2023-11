Speciale difesa: Nord Macedonia, Stoltenberg a colloquio con Kovacevski, siete un prezioso alleato della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è un prezioso alleato della Nato. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa congiunta di Skopje con il premier macedone Dimitar Kovacevski. "La stabilità e la prosperità del Paese sono assicurate dall'adesione all'Alleanza. La Nato può contare sulla Macedonia del Nord e viceversa", ha sottolineato Stoltenberg. "Voi contribuite alla sicurezza e alla stabilità dei Balcani occidentali attraverso la nostra missione di mantenimento della pace con la Kfor in Kosovo, siete determinati a raggiungere il 2 per cento del Pil speso per la difesa entro il prossimo anno e avete condannato fermamente l'attacco della Russia all'Ucraina. Apprezziamo il vostro contributo all'Alleanza", ha affermato il segretario generale. "Siamo tutti consapevoli dei progressi compiuti da quando siamo diventati membri della Nato", ha affermato da parte sua Kovacevski. "Lo dicono i dati sugli investimenti esteri, il numero dei disoccupati e la crescita dei salari. La via europea è quella giusta, così come lo è stata l'integrazione nella Nato. Il nostro Paese merita di farne parte", ha aggiunto il premier macedone. (Seb)