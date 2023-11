Serbia: Commissione elettorale, cittadini serbi in Kosovo voteranno a Vranje, Kursumlija, Raska e Tutin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Serbia (Rik) ha deciso che alle prossime elezioni parlamentari del 17 dicembre previste nel Paese i cittadini serbi del Kosovo voteranno nella città di Vranje e nelle amministrazioni comunali di Kursumlija, Raska e Tutin, situate al valico amministrativo col Kosovo. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". La stessa Commissione ha annunciato la decisione dopo aver ricevuto risposta negativa dall'Ufficio del governo serbo per il Kosovo sulla richiesta di determinare la possibilità di consentire il voto agli stessi cittadini sul territorio del Kosovo. "Purtroppo abbiamo ricevuto la risposta che al momento non è possibile tenere votazioni nel territorio della nostra provincia meridionale in modo conforme alle nostre norme legali e agli interessi statali e nazionali. Le istituzioni a Pristina guidate dal premier Albin Kurti condizionano lo svolgimento di queste elezioni al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Belgrado", si legge nella dichiarazione dell'organismo. (Seb)