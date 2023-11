Business news: presentato a Tokyo il nuovo grattacielo più alto del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Azabudai Hills Mori Jp Tower, il nuovo grattacielo più alto del Giappone, è stato presentato ai media in vista dell’apertura ufficiale in programma questa settimana. Alto 330 metri, il grattacielo appena costruito nel cuore di Tokyo è stato completato questa estate dalla Mori Building Co., e supera di 30 metri il precedente detentore del titolo, Abeno Harukas ad Osaka. Il nuovo edificio è leggermente più basso dell’iconica Tokyo Tower, alta 333 metri. L'edificio è la caratteristica principale del complesso Azabudai Hills che aprirà ufficialmente i battenti venerdì. Oltre a uffici e appartamenti, il complesso polifunzionale contiene una struttura medica gestita dall'Università di Keio, l'hotel di lusso di Aman Resorts, ristoranti di alta classe, negozi di alta gamma e la British School di Tokyo. (Git)